Voerde: Rampen-Test: CDU kritisiert SPD-Alleingang

Voerde Betuwe gehört nach Ansicht der Christdemokraten nicht in den kommunalpolitischen Vorwahlkampf.

Eine Rampe im Kleinformat, soll am heutigen Samstag, 12. Mai, zwischen 8 und 11.30 Uhr während des Friedrichsfelder Wochenmarktes getestet werden können. Die Voerder Genossen, die diese Aktion durchführen, wollen mit der Rampe den beschwerlichen Weg simulieren, den der von der Bahn vorgesehene Zugang zum Bahnsteig vor allem für Menschen mit eingeschränkter Mobilität bedeutet. Das Unternehmen, das die SPD zu der Aktion eingeladen hat und sich laut Parteichef Stefan Weltgen bemüht, um 10 Uhr einen Vertreter zu schicken, plant eine mehr als 100 Meter lange Rampe. Die Stadt will, dass am Halt Friedrichsfeld zusätzlich dazu zwei Aufzüge installiert werden.