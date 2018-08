Rallyefahrer sammeln 5000 Euro für Friedensdorf

Trio beim Baltic Sea Circle : 7500 Kilometer für den guten Zweck

André und Andreas Resnik (v.l.) und Peter Kaup (3.v.r.) sammelten 5000 Euro für das Friedensdorf. Foto: MB/Martin Büttner

Dinslaken/Voerde Peter Kaup nahm mit Andreas und André Resnik am Baltic Sea Circle teil. Das Trio sammelte unter dem Namen „Niederrheinschrauber“ bei diesem Event 5000 Euro Spendengelder für das Friedensdorf Oberhausen ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Langhoff

Für das Foto auf dem Hof von Peter Kaup müssen die Rallyefahrer ihr Gefährt, einen VW Bus Modell T4, Baujahr 1997, in Position schieben. „Wir haben es noch bis ins Ziel nach Hamburg geschafft, aber auf dem Heimweg hat er dann endgültig den Geist aufgegeben“, kommentiert Andreas Resnik diese Aktion. Bis dahin hatte das Fahrzeug dem Trio bestehend aus Peter Kaup, Andreas und André Resnik allerdings gute Dienste geleistet: Bei der Rallye Baltic Sea Circle führte der Weg durch zehn Länder, insgesamt über 7500 Kilometer.

Auf die Idee dazu war Peter Kaup durch einen Zeitungsartikel gekommen, indem eine Frau ihre Teilnahme bei einer Rallye geschildert hatte. „Da habe ich erfahren, dass es bei einer Rallye nicht darum geht, möglichst schnell an ein Ziel zu kommen, sondern auch darum, unterschiedliche Länder zu entdecken“, erzählt er. So tat er sich mit seinen beiden Teamkollegen zusammen, um die eigene Teilnahme an einer Rallye zu planen. Ihre Wahl fiel auf den Baltic Sea Circle, die nördlichste Rallye des Erdballs, bei der sie, mit 250 anderen Teams, für einen guten Zweck starten wollten. Vorher galt es aber, das passende Fahrzeug zu finden und startklar zu machen. „Wir haben den Wagen komplett auf links gezogen“, berichtet Peter Kaup. Dabei kamen die Qualifikationen von Kfz-Mechatroniker André Resnik zum Einsatz. Nachdem das Auto fertig war, suchten sie Sponsoren. Die wurden mit Aufklebern auf dem Fahrzeug verewigt und spendeten insgesamt 5000 Euro für das Projekt.



zurück

weiter

Ganz ohne Probleme lief die Rallye für das Trio allerdings nicht. Im schwedischen Östersund streikte die Servopumpe seines Wagens. Zwei Tage saßen die Männer fest, verpassten so ein Treffen aller Rallyeteams. Außerdem wurde ihnen, aufgrund eines fehlenden Orginal-Kfz-Scheins, die Einreise nach Russland verwehrt. „Wir waren allerdings trotzdem schon auf russischem Boden, so dass das mit den zehn durchquerten Ländern stimmt“, sagt Peter Kaup. Nach 16 Tagen und 7500 Kilometern Strecke kam das Trio dann wieder am Start- und Zielort Hamburg an. „Die Zeit ging so schnell vorbei, ich hatte nicht den Eindruck, dass wir 16 Tage unterwegs waren“, sagt Peter Kaup. „Wir haben von den Ländern leider nur oberflächliche Eindrücke mitgenommen, aber ich plane schon, das eine oder andere Land noch einmal in einem Urlaub zu erkunden“, sagt Andreas Resnik.