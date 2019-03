Auch Stellvertreter wiedergewählt: Rainer Hagenkötter bleibt CDU-Vorsitzender

Thomas Groß (stellvertretender Bürgermeister), Rainer Hagenkötter, Heinz Wansing, Gerd Grauvogl-Bruns und Fabian Schneider gehören dem Vorstand des CDU-Stadtverbandes an. Die Jahreshauptversammlung fand im Pfarrheim der Herz-Jesu-Kirche in Oberlohberg statt. Foto: FUNKE Foto Services/Lars Fröhlich

Dinslaken Auch seine Stellvertreter wurden wiedergewählt. Die Christdemokraten richten den Blick nun auf die Europawahl im Mai.

Heinz Wansing blickte in seiner Funktion als Fraktionsvorsitzender auf die jüngste Ratssitzung zurück. Er betonte, dass die CDU-Fraktion am Sanierungsbeschluss für die Stadthalle festhalte. Auch, wenn sie teurer werde. Die Halle sei wichtig für die Stadt. Und die Kostensteigerung beruhen nicht auf Fehlplanungen, sondern seien allein dem Boom in der Baubranche geschuldet. Das Freibad Hiesfeld seit ein emotionales Thema. Wansing mahnte aber, dass man vernünftig sein müsse. Er erinnerte daran, dass man mittels eines Ratsbürgerentscheid die Dinslakener über die Bäderfrage entscheiden lassen wollte. Im Rat gab es für diesen Vorschlag aber keine Mehrheit. Es gab zwei Bürgerbegehren, die durch einen Kompromiss vermieden wurden. Der Bürgermeister habe sich durch den Kompromiss aus den Bürgerentscheid herausgekauft, so Wansing. Jetzt kochen die Emotionen erneut hoch, was der Bürgermeister zu verantworten habe. Denn er habe durch falsche Versprechungen falsche Erwartungen geweckt.