Erschütterungen durch Bergbau : RAG zahlt Entschädigungen für Beben

Dinslaken/Hünxe Der untertägige Steinkohlenabbau führte an der Tagesoberfläche zeitweise zu Erschütterungen. Häufigkeit, zeitliche Dichte und Intensität fielen regional unterschiedlich aus. An einzelnen Standorten waren diese Erschütterungen sehr deutlich zu spüren.

Die RAG Aktiengesellschaft hat sich mit dem Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer (VBHG) nun dahingehend geeinigt, dass für die in der Vergangenheit aufgetretenen bergbaulich verursachten Erschütterungswirkungen eine finanzielle Entschädigung für die so entstandene Wohnwertminderung geleistet werden soll, wie die RAG mitteilt. Erschütterungen wurden durch das Bergwerk Prosper-Haniel im Zeitraum 2008 bis 2018 unter anderem in der Dinslakener Grafschaft und in Hünxe verursacht.