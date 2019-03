Künstler unbekannt: Kunsträtsel um Skulptur in Lohberg

Dinslaken Forschungen zum Hintergrund erfolglos

Kunsträtsel in Lohberg: Bei manchen Kunstwerken im öffentlichen Raum ist sofort klar, welcher Künstler dahinter steckt und zu welchem Anlass das Werk entstanden ist. In Lohberg ist jedoch eine geheimnisvolle Skulptur zu entdecken. Sie befindet sich auf einem Grundstück an der Martin-Luther-Straße. Bislang unternommene Versuche, etwas für dieses Kunstwerk herauszufinden, sind im Sande verlaufen. Wie Walter Strehlow berichtet, haben Nachforschungen im Museum und Stadtarchiv bislang kein Ergebnis gebracht. Wer etwas über die Skulptur weiß, etwa sagen kann, welcher Künstler sie geschaffen hat und warum sie in Lohberg steht, kann sich mit Mitarbeitern der Stiftung Ledigenheim in Verbindung setzen. Janet Rauch ist unter der Rufnummer 02064 621930 zu erreichen, Walter Strehlow unter Telefon 02064 54846.