Dinslaken: Radweg leuchtet im Dunkeln

Dinslaken Im Landschaftspark Duisburg-Nord wurde jetzt der bundesweit erste selbstleuchtende Radweg eingeweiht. Aufgetragen wurde eine phosphoreszierende Farbe, die tagsüber UV-Strahlung speichert und bei Dunkelheit ein gelbgrünliches Licht abgibt.

Mithilfe einer speziellen phosphoreszierenden Farbe, die tagsüber UV-Strahlung speichert und bei Dunkelheit ein gelbgrünliches Licht abgibt, sind nun die Fahrbahnmarkierungen auf 2,6 Kilometern des Grünen Pfades auch nachts gut zu erkennen. Ein wenig ähnelt die Funktionsweise den leuchtenden Sternen, die in vielen Kinderzimmern für den eigenen kleinen Nachthimmel sorgen.

Die Idee für dieses Projekt stammt von fünf Schülern der Gesamtschule Meiderich. Sie hatten an dem Schülerwettbewerb "Förderturm der Ideen" teilgenommen. Der Wettbewerb wurde von der RAG-Stiftung und Evonik ins Leben gerufen und richtete sich an Schüler der Sekundarstufen eins und zwei. Von Anfang 2016 bis Januar 2017 hatten Schulen aus Nordrhein-Westfalen und dem Saarland Zeit, Ideen zu entwickeln, wie sie ihre Stadt lebenswerter machen oder für eine gute Nachbarschaft sorgen könnten. Aus allen eingereichten Projekten wurden die sieben besten Ideen ausgewählt und mit jeweils 50.000 Euro umgesetzt.

Die Idee für den leuchtenden Radweg kam den fünf Schülern ganz spontan. "Unsere Lehrerin hat uns im Unterricht von dem Wettbewerb erzählt", erzählte Lisa Hübner, aus dem Gewinnerteam "Straßenbelag" und führte aus: "Wir sind im Internet über ein ähnliches Projekt in Polen gestolpert und hatten uns überlegt, dass das doch auch hier bei uns gut funktionieren könnte." Die 18-jährige Abiturientin wollte zusammen mit ihren Mitstreitern Kira Parnitzke, Jonas Brühl, Niklas Hilse und Kevin Peil etwas einzigartiges in Duisburg schaffen. Und damit sie ihre Idee umsetzen konnten, arbeiteten die fünf Schüler in vielen Sitzungen mit der Stadt, dem Regionalverband Ruhr und den Partnern für den Straßenbelag zusammen. Die Unternehmen Swarco Limburger Lackfabrik und Evonik stellten die Chemikalien für den Straßenbelag zur Verfügung und kümmerten sich um die Herstellung und Auftragung.