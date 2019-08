Elf Kilometer : Vierte Freizeitradroute durch Dinslaken

Auch an der Emschermündung am Stapp führt die neue Radroute vorbei. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Die Dinslakener Stadtverwaltung hat inzwischen die vierte eigene Freizeitradroute für radelnde Bürgerinnen und Bürger entwickelt. Sie steht unter dem Titel „Drei Flüsse, Stapp, Altstadt und mehr“.

Die neue Route ist knapp 11 Kilometer lang und startet an der Stadtinformation am Rittertor. Von dort geht es über den Rotbach-Weg bis zur Rotbachmündung und entlang des Rheins vorbei an der Emschermündung zurück in die Altstadt. Alle bisher erschienenen Flyer enthalten neben einer Karte mit der Routenbeschreibung auch Hinweise zu Spielplätzen, Gastronomieangeboten und Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke. Eine Einbindung in die Homepage der Stadt und auf den gängigen Internetportalen wie zum Beispiel outdooractive.de ist bereits erfolgt. Die Stadtinformation und die städtische Verkehrsplanung freuen sich auf Rückmeldungen. Ergänzungs- und Verbesserungsvoschläge nehmen entgegen: Gesa Scholten von der Stadtinformation (Telefon 02064 66498, E-Mail: gesa.scholten@dinslaken.de) oder Stephan Dinn von der Verkehrsplanung (Telefon 02064 66374, E-Mail: stephan.dinn@dinslaken.de).