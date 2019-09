Averbruchstraße : Radler auf Gehweg: Anwohner verärgert

Dinslaken Auf dem Teilstück der Averbruchstraße zwischen Rosen- und Schlossstraße gibt es keinen Radweg. Deshalb fahren einige Zweiradfahrer dort auf dem Bürgersteig. Anwohner befürchten, sie könnten umgefahren werden.

Die Averbruchstraße verfügt über einen gut ausgebaut kombinierten Geh- und Radweg – zumindest teilweise. Auf dem Teilstück zwischen Rosenstraße und Schlossstraße gibt es einen breiten Gehweg, der an den dortigen Mehrfamilienhäusern und Eigenheimen vorbeiführt, allerdings keinen Radweg. Und das führt zu Problemen, denn etliche Radfahrer, die beispielsweise aus Richtung des kleinen Einkaufs- und Dienstleistungszentrums des Averbruchs kommen und die Rosenstraße in Richtung Schlossstraße überqueren, setzten ihr Fahrt dann auf dem Gehweg des sich dort anschließenden Teilstücks der Averbruchstraße fort.

Und so mancher Radfahrer fährt dort mit hoher Geschwindigkeit. „Wenn Anwohner aus ihren Häusern kommen und den Gehweg betreten, dann können gefährliche Situationen entstehen und sie sogar umgefahren werden“, sagt ein Anwohner, der sich auch schon an den Fachdienst Allgemeine Ordnung, Gewerbe, Verkehr gewandt hat, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. Geholfen habe man ihm nicht. Dort habe es dann geheißen, es sei Aufgabe der Polizei, den fließenden Verkehr zu überwachen. Der Anwohner ist überzeugt, dass es einfache und unkompliziert umzusetzende Möglichkeiten gibt, Radfahrer darauf hinzuweisen, dass der Radweg an der Rosenstraße endet und dann die Fahrt auf der Straße fortgesetzt werden muss, aber nicht auf dem Gehweg. Er geht zudem davon aus, dass es etlichen Radfahrern aufgrund der Breite des Gehweges gar nicht bewusst ist, dass dort kein Radweg mehr vorhanden ist.