Kein Fremdverschulden : Radfahrerin bei Sturz am Kanal schwer verletzt

Foto: dpa/Carsten Rehder

Hünxe Schwere Verletzungen erlitt eine 39-jährige Radfahrerin aus Hünxe am Samstag auf dem Radweg am Wesel-Datteln-Kanal. Die Frau befuhr den Weg in Richtung Gahlen. Unter der Kanalbrücke hinter der Hünxer Schleusen fuhr sie über eine Wasserablaufrinne, verlor das Gleichgewicht und stürzte.

