Keine Lebensgefahr : Radfahrerin prallt gegen Pkw und verletzt sich schwer

Dinslaken Die Radfahrerin erlitt bei dem Unfall Prellungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag, 18. November, gegen 18.30 Uhr im Kreuzungsbereich Karl-Heinz-Klingen-Straße, Krengelstraße. Ein 53-jähriger Mann aus Krefeld befuhr mit seinem Pkw die Krengelstraße in Richtung Karl-Heinz-Klingen-Straße. An der Kreuzung bog er nach links ab, um seine Fahrt in Richtung Innenstadt fortzusetzen. Während des Abbiegevorgangs kollidierte er mit einer 56-jährigen Radfahrerin aus Dinslaken, die die Karl-Heinz-Klingen-Straße von der dortigen Tankstelle kommend, an der Ampel überqueren wollte, wie die Polizei mitteilt. Die Radfahrerin, die keinen Helm trug, erlitt nach ersten Angaben Prellungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Karl-Heinz-Klingen-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Lebensgefahr bestand für die 56-jährige Radfahrerin nicht.