15 Euro Verwarngeld: Radfahrer auf Kolpingstraße geblitzt

Dinslaken Werner Meinert rollte in eine Radarfalle, weil er nicht Schrittgeschwindigkeit fuhr.

Er sei zu schnell gefahren, erklären sie. In der verkehrsberuhigten Zone gelte Schrittgeschwindigkeit, also dürfen maximal sieben bis zehn Stundenkilometer gefahren werden. Meinert muss 15 Euro Strafe zahlen – Verwarngeld. Das macht er sofort, mittels EC-Karte. „So mussten die Polizisten nicht noch den Aufwand betreiben und mir den Bescheid per Post zukommen lassen“, sagt er. „Dafür habe ich jetzt aber kein Foto bekommen.“