Raub in Voerde : Radfahrer entreißt Fußgänger das Handy

Hier wurde einem Mann aus Voerde das Handy entrissen. Foto: Zehrfeld

Im Vorbeifahren hat ein unbekannter Radfahrer einem Fußgänger das Handy entrissen. Der Vorfall ereignete sich am Samstag in der Fußgängerunterführung am Bahnhof Voerde.

Ein Radfahrer hat am Samstag gegen 14 Uhr einem 25-Jährigen in der Fußgängerunterführung des Bahnhofs Voerde das Handy entrissen. Der junge Mann war zu Fuß unterwegs. Dabei hielt er sein Handy in der linken Hand. Als sich zwei Radfahrer von hinten näherten und an dem Voerder vorbeifuhren, griff plötzlich einer der Unbekannten nach dem Mobiltelefon und flüchtete.