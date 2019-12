Schwarzer Kleinwagen gesucht : Radfahrer (35) verletzt: Polizei sucht Zeugen

Dinslaken Ein Radfahrer stürzt, verletzt sich. Eine Zeugin nimmt sein Fahrrad in Verwahrung. Nun sucht die Polizei diese Frau und ein schwarzes Auto.

Am Dienstagabend brachte die Besatzung eines Rettungswagens einen schwer verletzten Fahrradfahrer in ein Krankenhaus. Nach erster ärztlicher Behandlung gab der 35-jährige Mann aus Dinslaken an, dass er mit dem Fahrrad auf der Hohlstraße im Bereich der Krengelstraße und des Jahnplatzes gestürzt sei, nachdem ihn ein Auto geschnitten habe. Eine bislang unbekannte Frau habe das Fahrrad des Mannes in Verwahrung genommen. Weitere Hinweise zu den Umständen des Unfalls, der Frau und dem schwarzen Kleinewagen konnte der Dinslakener nicht machen. Die Polizei sucht die Zeugin, die das Rad in Verwahrung genommen hat sowie weitere Unfallzeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zur genauen Unfallörtlichkeit machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Dinslaken entgegen, Telefon 02064 622-0.