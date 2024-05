Urteil in Dinslakener Mordfall „Lea hatte einen schrecklichen Leidensweg“

Man kann, man will es sich nicht vorstellen: Ein Mädchen, Lea, drei Jahre und zehn Monate alt, allein in einem meist dunklen Keller. Die massive Holztür verschlossen. Das Kind kann nicht aufstehen, weil es mit Klebeband an einem Stuhl gefesselt ist. Auch der Mund ist zugeklebt, damit es nicht ausspuckt, was man ihm eingeflößt hat. Das Kind leidet. Tagelang. Dann stirbt es und die Leiche versinkt wenig später auf den Grund eines Kanals. Die Peiniger waren nicht irgendwelche finsteren Entführer. Es waren die eigenen Eltern.