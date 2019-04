Vortrag in der Herz-Jesu-Kirche : Der Probst zu Islam und Christentum

Probst Rainer Irmgedruth beim Vortrag in der Herz-Jesu-Gemeinde, musikalisch begleitet von Carlos Nussair (links) auf der Ud. Foto: Jochen Emde

Dinslaken Propst Rainer Irmgedruth ist Islambeauftragter des Bistums Münster. In der Herz-Jesu-Kirche hielt er einen Vortrag. Den Koran sieht er nicht weit weg vom christlichen Glauben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Übertreibt nicht in der Religion“, sagt Mohammed. Und was sei das Schlimme an den Religionen in der Welt – die Übertreibung, meint auch Rainer Irmgedruth, Probst und Islambeauftragter des Bistums Münster. Der gebürtige Dinslakener folgte am Sonntag dem Ruf in seine alte Heimatstadt, um dort in der Herz-Jesu-Kirche einen Vortrag zum Thema „Islam und Christen – so fern und doch so nah“ zu halten.

In der gut gefüllten Kirche nahm Irmgedruth seine Zuhörer auf eine Reise in die Vergangenheit mit, berichtete, dass es Muslime schon seit über 1000 Jahren in Europa gebe, in Spanien, auf dem Balkan. In den 1950er Jahr seien die ersten Auswanderer aus dem Iran und Afghanistan gekommen, ursprünglich zum Studium, denn Deutschland stand in besten Verbindungen zu beiden Ländern. In den 1960ern kamen die Gastarbeiter, die nur kurz bleiben wollten. Heute hätten viele von ihnen den deutschen Pass. Irmgedruth hofft, dass einst Yildiz und Öztürk genauso deutsche Namen seien wie Skudlapski und Kulschewski.

Info Referat Christen und Muslime Interreligiöser Dialog Weil der interreligiöse Dialog dem Bistum Münster wichtig ist, gibt es ein spezielles Referat, das die Zusammenarbeit und den Dialog zwischen Christen und Muslimen fördern soll.

Er berichtete von deutschen Konvertiten, Menschen, die an die Grenzen ihrer eigenen Religion gekommen seien und nach Lösungen suchten. Doch „alle Religionen stoßen irgendwann auf die gleichen unbeantworteten Fragen“, so der Islambeauftragte.

Die drei monotheistischen Religionen Christentum, Judentum und Islam seien alle Kinder Abrahams, kämen aus einem Land und daher seien sich die drei Religionen untereinander auch gar nicht so fremd wie immer angenommen. So erkennen Muslime Jesus als Propheten an, im umgekehrten Falle täten sich allerdings Christen schwer damit, Mohammed diesen Rang zuzugestehen.

Irmgedruth erzählt aus dem Leben Mohammeds und über seinen Kampf, von seinen sozialen Lehren, Arme und Unterdrückte zu schützen, ihnen zu helfen. Auch sei der Koran durchaus nicht frauenfeindlich wie immer gedacht. Die Morgengabe sei nicht für den Kauf einer Frau gedacht, sondern ihre Mitgift, die sie nicht arm zurücklassen sollte, wenn dem Mann etwas passiert oder sie sich scheiden ließen. Und das Steinigen beim Ehebruch sei wahrlich keine Erfindung der Muslime sondern des Judentums. Erst Jesus hätte Schluss damit gemacht. „Im Koran werden vier Zeugen gebraucht, um den Ehebruch zu ahnden. Und wer treibt schon Ehebruch vor vier Zeugen?“, fragt Rainer Irmgedruth.

Viele Gesetze im Koran schließlich gingen auf Moses zurück, auf das Alte Testament also. Die Scharia stamme hingegen aus den Zeiten der Nomaden, die keine Gefängnisse kannten, also bei ihnen Sofort-Strafen erfolgen mussten. „Natürlich möchten einige diese Zeit wiederbeleben“, so Irmgedruth. „Aber wenn schon Mittelalter, dann richtig – ohne Fernsehen, ohne Telefon, ohne Auto oder Flugzeug, ohne die Errungenschaften der modernen Technik.“ Der Propst prangerte selbstkritisch das Christentum an, es sei nicht schuldlos an so manchen Geschehnissen der Vergangenheit und Gegenwart.

So sieht der Islambeauftragte auch drei Kriterien für die derzeitigen Konflikte: zum einem in der Ökonomie, dem Wettlauf zwischen dem Westen und dem Osten. „Der Westen greift immer dann ein, wenn es um seine Interessen geht, um Öl beispielsweise, um andere Bodenschätze“, sagte Irmgedruth. Den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern sieht er in dem Zuzug der europäischen und afrikanischen Juden begründet in ein Land, das schon besiedelt war, in der Vertreibung der dortigen Bevölkerung durch jüdische Siedler. Er prangerte die Ungerechtigkeit an, „aber wir Deutschen tun uns schwer, aufgrund unserer Vergangenheit, etwas gegen Israel zu äußern“, so der Islambeauftragte. Und zum dritten forderte er zur Konfliktvermeidung den Austausch zwischen den Religionen, denn „jede Übertreibung in den Religionen wirkt sich am Ende schlimm aus“. Wobei sich der Kreis wieder schließt.

Untermalt wurde der Vortrag von arabischen Klängen auf der Ud, gespielt vom syrischen Christen Carlos Nussair.

(big)