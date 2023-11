Proklamation bei KG Gruen-Weiss Dortmunder regiert die Walsumer Narren

Mit einem Feuerwerk der guten Laune hat die KG Gruen-Weiss Walsum ihre Karnevalssession eröffnet. Traditionell findet die Proklamation der Gesellschaft und damit des neuen Prinzenpaares in Walsum immer am nächsten Samstag nach dem 11.11. statt. Pünktlich um 21 Uhr wurde das Geheimnis um die zukünftigen Tollitäten gelüftet. Prinz Christian I. Rosanka und ihre Lieblichkeit Prinzessin Christine I. Schulz-Richter zogen freudestrahlend mit ihrem Gefolge in die voll besetzte Walsumer Stadthalle ein.