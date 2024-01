Programm der Landestheater 2024/2025 Was ein Okapi mit der Burghofbühne zu tun hat

Was hat ein Okapi mit der Burghofbühne in Dinslaken zu tun? Überraschend viel. Der Paarhufer aus der Familie der Giraffenarten kommt in dem Roman „Was man von hier aus sehen kann“ an zentraler Stelle vor. Eine Adaption des Bestsellers von Mariana Leky bringt die Burghofbühne in der Spielzeit 2024/2025 auf die Bühne – als eines der vier Landestheater in NRW.