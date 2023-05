An Trabrennbahn in Dinslaken Porsche-Oldtimer von Parkplatz gestohlen

Dinslaken · Ein Porsche 911 Carrera, Baujahr 1979, ist am Sonntag in Dinslaken gestohlen worden. An der Trabrennbahn hatte es ein Klubtreffen der Porschefreunde gegeben. Das machten sich Diebe offenbar zunutze.

02.05.2023, 12:27 Uhr

Den Diebstahl eines Porsche-Oldtimers meldet die Polizei (Symbolfoto). Foto: dpa/Fabian Strauch

Einen Porsche-Oldtimer haben Unbekannte am Sonntag bei einem Klubtreffen der Porschefreunde an der Trabrennbahn in Dinslaken gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte der Besitzer des Fahrzeugs seinen Wagen auf dem Parkplatz an der Alleestraße abgestellt. Als er gegen 13.30 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte bemerkte er den Diebstahl seines Fahrzeuges. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen Porsche 911 Carrera, Baujahr 1979. Das Fahrzeug verfügt über einen schwarzen Heckspoiler, hat die seitliche Aufschrift "Carrera" und das amtliche Kennzeichen RE-OL 79. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei an die Polizeiwache in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-6220 entgegen.

(fbl)