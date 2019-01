Vorverkauf hat begonnen: Jochen Malmsheimer und Sasha beim Fantastival 

Dinslaken Der Pop-Star Sasha feiert sein 20-jähriges Bühnenjubiläum am Samstag, 6. Juli, beim Fantastival im Burgtheater. Kabarettist Jochen Malmsheimer präsentiert dort am Dienstag, 9. Juli, sein Programm „Dogensuppe Herzogin - ein Austopf mit Einlage“.

Zwei Jahrzehnte sind vergangen, in denen Sasha eine internationale Karriere mit diversen Hits („If You Believe“, „Slowly“, „Lucky Day“ und „Hide & Seek“ und zuletzt „Good Days“) meisterte. Seine brandneuen deutschen Songs ebenso wie die englischsprachigen größten Hits seiner Karriere hat er bei seinem Fantastival-Auftritt im Tourgepäck.

In seinen Kabarettprogrammen hebt der vielfach preisgekrönte Kabarettist Jochen Malmsheimer lustvoll und in immer wieder neuen Formen die Grenzen zwischen Unsinn und Poesie auf. Und das alles ist so gekonnt gemacht, dass man sich vor Lachen kaum halten kann. Ein leidenschaftlicher Vortrag, eine entfesselte deutsche Sprache und die abenteuerlichsten Momentaufnahmen eines in höchste Not geratenen Alltags: Malmsheimer hat eine unverwechselbare Kunst der Komik geschaffen.