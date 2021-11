Ob es ein Wolf war, wird nun untersucht : Erneut ist in Hünxe ein Pony gerissen worden

Erneut ist in Hünxe ein Pony gerissen worden

Hünxe Das getötete Tier befand sich auf einer Weide an der Wilhelmstraße. Das Lanuv hat den neuerlichen Fall aufgenommen und dokumentiert.

Erneut ist in Hünxe ein Pony gerissen worden – und zwar in der Nacht zu Mittwoch. Das Tier befand sich auf einer Weide an der Wilhelmstraße. Die Meldung von dem gerissenen Pony ging gegen 9.50 Uhr bei beim nordrhein-westfälischen Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) ein, das Tierrisse durch Wölfe untersucht und dokumentiert. Gleich nach der Meldung seien zwei Sachverständige nach Hünxe geschickt worden, die Proben von dem getöteten Tier genommen hätten, wie eine Sprecherin des Lanuv auf Nachfrage erklärte.