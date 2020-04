Gaststätte Am Alten Walzwerk : Automat aufgeflext: Polizei nimmt Einbrecher fest

Dinslaken Verdächtiger Geruch führte Polizisten auf die Spur eines Einbrechers. Der Mann hatte mit einem Trennschleifer einen Zigarettenaufotmaten aufgeflext.

Eine gute Nase bewiesen Polizisten, als sie am Donnerstagmorgen gegen 6.40 Uhr am Parkplatz einer Gaststätte an der Straße Am Alten Walzwerk ein unverschlossenes Auto bemerkten. Das Fenster der Fahrertür stand halb offen und im Fahrzeug befanden sich diverse Werkzeuge, unter anderem zwei Kettensägen. Außerdem rochen die Beamten den typischen, beißenden Geruch, der bei der Arbeit eines Trennschleifers entsteht. Im Terassenbereich der Gaststätte fanden die Polizisten einen aufgeflexten Zigarettenautomaten und einen Trennschleifer, der auf dem Boden lag. In die Gaststätte selbst war nicht eingebrochen worden. In der Nähe nahmen die Beamten einen 24-jährigen Mann aus Wesel vorläufig fest. Er war zu dem unverschlossenen Auto gegangen und hatte getan, als wenn er mit der Sache nichts zu tun habe. Der 24-Jährige steht im Verdacht, den Zigarettenautomaten aufgeflext zu haben. Da der Motor des Wagens noch warm war, geht die Polizei zudem davon aus, dass der Weseler mit dem Auto den Tatort angefahren hat, obwohl er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Den Weseler erwartet ein Strafverfahren.