Unklare Lage Verdächtiger Gegenstand gefunden – größerer Polizeieinsatz in Voerde

Update | Voerde · Einen größeren Polizeieinsatz hat es am Donnerstagnachmittag in Voerde gegeben. Im öffentlichen Raum sei ein verdächtiger Gegenstand aufgefunden, hieß es. Was bisher bekannt ist.

27.06.2024 , 21:00 Uhr

In Voerde läuft zurzeit ein größerer Polizeieinsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Einen größeren Polizeieinsatz hat es am Donnerstag in Voerde gegeben. Um 14.37 Uhr meldete die Kreispolizei, im öffentlichen Raum sei ein verdächtiger Gegenstand aufgefunden worden. „Im Bereich Voerde laufen aktuell weitere polizeiliche Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Fund des verdächtigen Gegenstands stehen“, teilte die Behörde mit. Alarm in der Nacht – Weltkriegsbombe in Voerde gefunden Erfolgreich entschärft Alarm in der Nacht – Weltkriegsbombe in Voerde gefunden Der Polizeieinsatz in Voerde dauere weiter an, hieß es dann um 16.23 Uhr in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Kreispolizeibehörde Wesel. Der betreffende Gegenstand sei sichergestellt: „Von ihm ging unmittelbar keine Gefahr aus.“ Gleichwohl seien weitere Örtlichkeiten überprüft worden, um möglicherweise gleichartige Gegenstände aufzufinden. Dies sei jedoch nicht der Fall gewesen. Derzeit würden „gefahrenabwehrende und strafverfolgende Maßnahmen“, letzteres in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Duisburg, getroffen. Vermutlich am Freitag soll es weitere Informationen zu dem Einsatz und seinen Hintergründen geben.

(fbl)