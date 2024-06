Neue Informationen Großer Polizeieinsatz in Voerde – das war der Grund

„Grund für das Großaufgebot an Einsatzmitteln war ein Fund eines verdächtigen Gegenstands von Mitarbeitern des Grünflächenamts an einem Spielplatz an der Straße Kurfürstenring“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Kreispolizeibehörde Wesel. Der verdächtige Gegenstand sei sichergestellt und, um eine Gefährdung auszuschließen, in der Folge kontrolliert gesprengt worden.