Polizeieinsatz in Dinslaken : Wildschwein verwüstet Kaufhaus

Dinslaken Ein ausgewachsenes Wildschwein hat am Samstagnachmittag in einem Dinslakener Kaufhaus für chaotische Szenen gesorgt. Das Tier verwüstete die Verkaufsfläche und trieb Kunden auf Tische und Stühle.

Ein Wildschwein hat in einem Kaufhaus in Dinslaken die Sau rausgelassen und für einen Polizeieinsatz gesorgt. Das ausgewachsene Tier richtete in dem Laden einen erheblichen Schaden an, wie die Polizei mitteilte. Kunden seien auf Tische und Stühle geflüchtet. Verletzt wurde den Angaben nach aber niemand.