Kriminalpolizei ermittelt Frau findet Giftköder in der Parkanlage an der Schloßstraße

Einer Frau fielen in den vergangenen Tagen mehrere Fleisch- und Wurststücke in der Parkanlage auf, die sich zwischen Schloßstraße, Heinrich-Nottebaum-Straße und Bärenkampallee befindet. Die Fleischstücke waren im Bereich des dortigen Spielplatzes und neben dem Fußweg ausgelegt worden, wie die Polizei mitteilt. Die Frau sammelte einen großen Teil der Fleischstücke ein und informierte zudem die Polizei, die ebenfalls Fleischstücke auf der Grünfläche entdeckte und dann entsorgte. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und appelliert an Eltern und Hundebesitzer, in dem Parkbereich besonders aufmerksam zu sein, damit Kinder und Tiere durch die vermeintlichen Giftköder möglichst nicht zu Schaden kommen. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizeiwache in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 6220 entgegen.