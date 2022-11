Neues Dienststellengebäude eingeweiht Polizei jetzt in zentraler Lage in Voerde

Ein besonderes Geschenk hatte Bürgermeister Dirk Haarmann mitgebracht. Zur Einweihung der neuen Polizeidienststelle an der Friedrichsfelder Straße überreichte das Stadtoberhaupt eine Schiefertafel, auf der die Koordinaten des neuen Standortes der Polizei in Voerde stehen. Die neuen, hellen und modernen Räumlichkeiten sind nicht mit den alten der früheren Polizeiwache an der Frankfurter Straße zu vergleichen, die in die Jahre gekommen waren und den heutigen Anforderungen längst nicht mehr entsprachen.