Springmesser im Wagen Mit zwei Haftbefehlen gesucht: Polizei verhaftet 34-Jährigen

Eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei überprüfte am frühen Donnerstagmorgen, 2. Mai, um 1.15 Uhr, auf dem Rastplatz Sippenwies der Autobahn A 3 in Dinslaken einen 34-jährigen Rumänen. Der Mann war mit einem in Rumänien zugelassenen Audi A7 unterwegs, wie die Bundespolizei berichtet. Im Rahmen der Kontrolle legte der Mann den Beamten einen gültigen rumänischen Reisepass und einen gültigen rumänischen Führerschein vor. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab allerdings, dass der Mann mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaften Passau und Regensburg suchten ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der verurteilte Mann musste noch eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 6450 Euro bezahlen oder eine 130-tägige Haftstrafe verbüßen. Zudem fanden die Beamten im Fahrzeug ein Springmesser und stellten dieses sicher. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Da der Rumäne die geforderte Geldstrafe bei der Bundespolizei bezahlen konnte, durfte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen weiterreisen.