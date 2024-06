Erfolgreiche Ermittlungsarbeit Polizei lässt bei „Bonnie und Clyde“ die Handschellen klicken

Filmreif, aber ohne Happy End ging es für „Bonnie und Clyde" nun aus. Mit vollen Taschen und einem Koffer verließ das Pärchen am vergangenen Dienstag ein Haus in Dinslaken, in das es eingebrochen war, und fuhr davon. Spezialkräfte aus Oberhausen, die durch ein Team der Polizei Duisburg unterstützt wurden, fackelten nicht lange. Sie stoppten das Fahrzeug, und das Klicken der Handschellen bereitete der Einbrecherkarriere der beiden ein jähes Ende. In den Taschen und dem Koffer fanden die eingesetzten Kräfte zahlreiche Wertsachen, darunter teuren Schmuck und Rolex-Uhren, geschätzter Wert im fünfstelligen Eurobereich.