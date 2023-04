Unsere Woche Die Polizei hat gut daran getan

Polizeieinsätze an Schulen sind leider immer wieder Realität. So zuletzt im März in Mönchengladbach und Karlsruhe. Oft sind Amok- oder Bombendrohungen im Spiel, und auch, wenn sich dies am Ende als leere Drohung herausstellen sollte, ist die Beunruhigung von Eltern, Schülern und Lehrkräften aus nachvollziehbaren Gründen groß. Polizeiwagen vor einer Schule sind also ein alarmierendes Zeichen. Wer zufällig vorbeikommt, wird zumeist Schlimmes vermuten.