Polizei sucht flüchtigen Fahrer BMW beschädigt beim Überholen die Außenspiegel mehrerer Pkw

Die Polizei sucht den Fahrer eines 5er BMW und weitere Geschädigte nach einer Unfallflucht. Am vergangenen Montag, 22. Januar, gegen 15.40 Uhr, war der Fahrer eines schwarzen Toyotas auf dem Hammweg in Richtung B8 unterwegs. Vor der Kreuzung kam es wegen einer roten Ampel zu einem längeren Rückstau. Der Fahrer eines 5er BMW überholte die wartenden Autos linksseitig von hinten. Dabei touchierte sein Fahrzeug den Außenspiegel des Toyotas und noch zwei weiterer Autos, unter anderem eines schwarzen Audi, wie die Polizei mitteilt. Der unbekannte Fahrer fuhr weiter und bog nach links auf die B8 in Richtung Friedrichsfeld ab. Jetzt wird er gesucht. Zeugen und möglicherweise weitere geschädigte Autofahrer sollten sich bei der Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 6220 melden.