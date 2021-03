Beschleunigungsrennen zwischen Walsum und Dinslaken : Polizei stoppt Fahranfänger (19) nach Autorennen in Dinslaken

Dinslaken/Walsum Der Schnellere verliert manchmal den Führerschein: Diese Erfahrung machte ein 19-jähriger Fahranfänger bei einem nächtlichen Autorennen von Walsum nach Dinslaken.

Ein Rennen hat sich am vergangenen Samstag gegen 23.40 Uhr ein 19 Jahre alter Fahranfänger im Mercedes mit einem noch unbekannten Autofahrer auf der Friedrich-Ebert-Straße in Walsum-Vierlinden geliefert. An einer roten Ampel stoppte der unbekannte Fahrer. Der Mercedes-Fahrer bremste neben seinem Kontrahenten ab und gab dann trotz roter Ampel Gas. Mit über 100 Kilometer in der Stunde raste er durch die Stadt in Richtung Dinslaken. Polizisten im Zivilwagen verfolgten den 19-Jährigen und stoppten ihn an der Hans-Böckler-Straße in Dinslaken. Den Führerschein und das Auto kassierten die Beamten ein.