Schlangenlinien gefahren : Voerder mit 1,78 Promille auf Autobahn gestoppt

In Schlangenlinien fuhr ein 38-jähriger Autofahrer aus Voerde über die A 42. Das Ergebnis des Alkoholtests überraschte auch die Polizei.

Voerde/Herne (RP) Polizisten haben am Freitagabend auf der A 42 einen betrunkenen 38-jährigen Autofahrer aus Voerde gestoppt. Zeugen meldeten, dass der Volvo-Fahrer bei Herne in Schlangenlinien auf dem Emscherschnellweg in Richtung Dortmund fuhr. Dabei nutzte der alle Fahrspuren und auch den Seitenstreifen. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol in der Atemluft des Mannes. Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 1,79 Promille. Die Beamten nahmen den Autofahrer aus Voerde mit auf die Wache. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den 38-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.