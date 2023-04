Junger Mann flüchtete Schule in Hiesfeld mit Farbe besprüht und Fenster beschädigt

Bislang noch unbekannte Täter beschädigten ein Gebäude des Schulzentrums an der Kirchstraße in HIesfeld. Dort löste am Samstag, 8. April, um 22.28 Uhr die Alarmanlage der Schule aus, wie die Polizei mitteilt. Der Sicherheitsdienst konnte bei Begehung der Schule noch eine Person feststellen, die aus dem Gebäude floh. Daraufhin alarmierte der Sicherheitsdienst die Polizei. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte im Nahbereich allerdings keine Personen mehr angetroffen werden. Am Gebäude der Schule ließen sich mehrere beschädigte Fenster feststellen. Zudem war das Schulgebäude mit Farbe und einem Feuerlöscher besprüht worden. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, denen verdächtige Personen an der Schule oder in deren Nahbereich aufgefallen sind. Von dem Unbekannten, der aus der Schule geflohen ist, liegt einer Beschreibung vor. Danach handelt es sich um einen jungen Mann, 16 bis 17 Jahre alt, der helle Kleidung getragen hatte. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.