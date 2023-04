Dinslakener fällt auf Betrüger rein Auto mit manipuliertem Kilometerstand verkauft

Ein Dinslakener fiel beim Gebrauchtwagenkauf auf einen Betrüger rein. Der 25-Jährige wollte sich am Donnerstag, 6. April, einen Mercedes E-Klasse T-Modell in Köln kaufen. Der Wagen war zuvor im Internet zum Verkauf angeboten worden, wie die Polizei mitteilt. Vor Ort in der Domstadt konnte sich der Mann aus Dinslaken mit dem Verkäufer auf einen Kaufpreis einigen. Nachdem die Summe bezahlt worden und der Verkäufer weg war, kam dem Dinslakener im Nachhinein das Verhalten des Verkäufers komisch vor. Der 25-Jährige überprüfte daraufhin die Fahrgestellnummer des gekauften Mercedes, dessen Tacho einen Kilometerstand von 160.000 anzeigte. Die Überprüfung ergab, dass das Fahrzeuges bereits vor drei Jahren mit über 320.000 gefahrenen Kilometern in einem Bericht aufgetaucht war. Der 25-Jährige erstattete daraufhin Strafanzeige.