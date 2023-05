Ins Krankenhaus gebracht Pedelecfahrer stürzen und verletzen sich dabei am Kopf

Der zweite Unfall ereignete sich in Voerde. Dort befuhr eine 67-jährige Frau am vergangenen Freitag gegen 16.35 Uhr mit ihrem Pedelec die Poststraße. Aus bislang noch unbekannter Ursache stürzte die Voerderin mit ihrem elektrisch betriebenen Fahrrad und zog sich eine Kopfverletzung zu, wie die Polizei mitteilt. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein örtliches Krankenhaus, in dem sie ebenfalls stationär bleiben musste. Zeugen des Unfalls werden von der Polizei gebeten, sich unter der Rufnummer 02064 622-0 bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken zu melden.