Zeugen beobachteten Verdächtigen Polizei nimmt Graffiti-Sprayer in der Dinslakener Innenstadt fest

Die Polizei hat einen 37-jährigen Mann aus Dinslaken vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, Graffitis in der Stadt gesprüht zu haben. Zeugen hatten den Mann am vergangenen Freitag gegen 19.30 Uhr dabei beobachtet, wie er mit roter Farbe Buchstaben auf eine Garage am Rutenwallweg gesprüht hat. Außerdem ist er gesehen worden, wie er die Tür zum Lieferanteneingang eines Geschäftes an der Neustraße mit roter Farbe beschmiert hat, wie die Polizei berichtet. Durch die Hinweise konnte die Polizei den Mann in der Nähe vorläufig festnehmen. Er hatte in seinem Rucksack Sprühdosen mit roter Farbe dabei.