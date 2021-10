Großer Umbau bei der Polizei im Kreis Wesel : Polizeiwache Hünxe schließt, 24-Stunden-Wache nur in Dinslaken, ganz neue Pläne für Voerde

Die Polizeiwache in Dinslaken wird einer von nur vier Standorten im ganzen Kreis Wesel, der rund um die Uhr besetzt sein wird. Foto: Zehrfeld

Dinslaken/Voerde/Hünxe Die Polizeiwache in Hünxe-Drevenack wird geschlossen. Die in Voerde bekommt eine neue, bedeutende Bestimmung – und bleibt ab 16 Uhr zu. In Dinslaken werden die Streifendienst-Kräfte aus Voerde und Hünxe zusammengezogen.