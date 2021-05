Schule an der Hügelstraße : Polizei nimmt in Dinslaken zwei Einbrecher fest

Zwei der mutmaßlichen Täter konnte die Polizei festnehmen (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Dinslaken Die Einbrecher, die am Wochenende in eine Schule in Hiesfeld eingestiegen sind, machten offenbar zu viel Lärm. Ein Zeuge alarmierte die Polizei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken