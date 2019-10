Senior aus Voerde hat sich verirrt : Polizei hilft verwirrtem Mann von Bahngleisen

Dinslaken Ein älterer Herr hat sich am Bahnhof Dinslaken in den Bereich der Gleise verirrt.

Ein Senior aus Voerde hat sich am Donnerstagabend in den Bereich der Bahngleise am Dinslakener Bahnhof verirrt. Ein Reisender, der im Zug vorbeifuhr, sah am frühen Abend aus dem Fenster heraus einen Mann, der sich zwischen den Gleisen und den Büschen aufhielt. Die zur Hilfe gerufenen Einsatzkräfte fanden den älteren Herrn dort unverletzt, aber augenscheinlich desorientiert und verwirrt. Sie geleiteten ihn von der Anlage und übergaben ihn dem Rettungsdienst, der sich weiter um ihn kümmerte. Die Bahnstrecke wurde für die Dauer des Einsatzes kurz gesperrt. Die Dinslakener Feuerwehr war rein vorsorglich mit einem Aufgebot von drei Fahrzeugen vor Ort: Bei einer Alarmierung am Bahnhof geht sie grundsätzlich davon aus, dass sich ein schlimmeres Unglück ereignet haben könnte. Nachdem die Lage geklärt war, rückten die Feuerwehrleute wieder ab.