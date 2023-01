Polzei hofft auf Hinweise von Zeugen Nächtlicher Einbruch in Vereinsheim in Voerde-Möllen

In der Nacht vom 22. auf den 23. Januar drangen bislang noch Unbekannte in das Vereinsheim an der Friedrichstraße in Voerde-Möllen ein. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Täter eine Scheibe im hinteren Bereich des Gebäudes mit Pflastersteinen eingeworfen und waren dann ins Vereinsheim eingestiegen. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Aufnahme des Sachverhalts durch die Polizei noch nicht abschließend geklärt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise an die Polizeiwache in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.