Polizei sucht Zeugen Einbrecher stehlen in Fahrradgeschäft vier Pedelecs

Bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft an der Frankfurter Straße stahlen Unbekannte insgesamt vier Pedelecs, wie die Polizei mitteilt. Die Einbrecher schlugen in der Zeit zwischen Dienstag, 11. April, 21 Uhr, und Mittwoch, 12. April, 7.45 Uhr, zu. Sie hebelten eine Seitentür des Ladens auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier entwendeten sie vier Pedelecs und verließen das Geschäft auf gleichem Wege. Unklar ist zur Zeit, wie die Räder vom Tatort abtransportiert wurden. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter hierfür einen Transporter oder ein Auto mit Anhänger benutzten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Fahrradgeschäftes an der Frankfurter Straße gemacht haben und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02064 622-0.