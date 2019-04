Wer kennt die Frau? : Polizei versucht Identität eines Unglücksopfers zu klären

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Wer kann Hinweise auf das Unglücksopfer geben (Symbolfoto)?

Dinslaken Frau war am Sonntag an Bahngleisen in Hiesfeld unterwegs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei versucht die Identität einer Frau zu klären, die am Sonntag Opfer eines Unglücks wurde. Die bislang unbekannte Frau war gegen 16.05 Uhr in Dinslaken-Hiesfeld in der Nähe der Sterkrader Straße / Jägerstraße an den dortigen Bahngleisen unterwegs. Die Unbekannte ist etwa 1,56 Meter groß, 70 Jahre alt und hat eine normale Figur. Sie hat blaue Augen und etwa acht Zentimeter, mittellange, gefärbte, blonde Haare. Sie trug am Sonntag eine dunkelgrüne Daunenjacke und eine schwarze Jogginghose.

Wer die Frau kennt oder Hinweise auf ihre Identität geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dinslaken zu mleden, Telefon 02064 6220.

(ras)