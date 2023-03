Polizei stoppt 32-Jährigen „Leicht überhöhte Geschwindigkeit“ – mit Tempo 100 durch die Innenstadt

Eine Streifenwagenbesatzung, so berichtet die Polizei, betankte am Montag gegen 1.20 Uhr an einer Tankstelle an der Spellener Straße in Voerde-Friedrichsfeld ein Polizeiauto. Währenddessen fiel den Beamten ein Mercedes C 63 AMG auf, der im Innenstadtbereich mit geschätzten 100 km/h fuhr und weiter in Richtung Ortsausgang beschleunigte.