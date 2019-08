Zwei Fahrverbote : Bergerstraße: Polizei blitzt 400 Raser

Hünxe 1265 Fahrzeuge hat die Polizei auf der Bergerstraße geblitzt. 400 waren zu schnell.

Der Blitzer stand auf der Bergerstraße in Höhe eines Waldparkplatzes. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 50 Kilometer pro Stunde, obwohl der Bereich außerhalb geschlossener Ortschaften liegt. Die Versuchung, an dieser Stelle schneller zu fahren, ist offensichtlich groß. Am Dienstag hat die Polizei dort zwischen 14.15 Uhr bis 19.45 Uhr in beiden Fahrtrichtungen1265 Fahrzeuge geblitzt. 400 waren zu schnell. Das entspricht rund 30 Prozent. 329 Fahrer müssen nun mit einem Verwarnungsgeld rechnen, 71 mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zwei Raser erwartet ein Fahrverbot.