Vier Häuser mit rund 60 Wohneinheiten geplant : Grünen haben andere Pläne für Baßfeldshof

Dinslaken Die Fraktion begründet, warum sie sich im Rat bei der Abstimmung über die neuen Wohnungen enthalten hat. Es seien zu viele Fragen offen, heißt es. Das Ziel der Grünen: Es soll ein attraktives und ökologisch aufgewertetes Quartier entstehen.

Wohnraum ist in Dinslaken Mangelware. Bis 2030 werden in der Stadt rund 2000 zusätzliche Wohnungen benötigt. Der Rat hat in seiner jüngsten Sitzung die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass auf zwei Flächen im Bereich der Siedlung Baßfeldshof mehrere Mehrfamilienhäuser errichtet werden können. Groß diskutiert wurde die Thematik in der Sitzung nicht, die Grünen enthielten sich allerdings bei der Abstimmung. Begründet wurde dies in der Sitzung damit, dass die Ratsfraktion der Grünen, die komplett neu sei, eigene Überlegungen in die bisherige Planung nicht habe einbringen können. Nach Aussage von Fraktionssprecherin Beate Stock-Schröer, lasse der Bebauungsplan viele Fragen offen. Dazu gehörten: Wie kann der Grünflächencharakter erhalten bleiben? Wie und wo sind Vorgärten vorgesehen? Sind Photovoltaik und Dachbegrünung geplant?