Auf frischer Tat ertappt Polizisten beobachten Einbrecher und nehmen ihn dann fest

Die Polizei nahm am Montag gegen 0.35 Uhr einen 28-Jährigen aus Voerde vorläufig fest. Der Mann war kurz vorher durch eine Luke in den Lagerraum des Geschäftes eines Lebensmitteldiscounters an der Poststraße eingebrochen. Beamte des Einsatztrupps Kriminalität hatten ihn dabei beobachtet und dann zugegriffen, wie die Polizei mitteilt. Der Mann hatte einen grünen Rucksack mit persönlichen Gegenständen, ein Handy und ein blaues Mountainbike dabei. Von den Beamten wurde der 28-Jährige dann mit zur Wache nach Wesel genommen. Ob der Tatverdächtige weitere Einbrüche begangen hat, ist Gegenstand der Ermittlungen, so wie Polizei weiter.