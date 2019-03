Kräftiger Applaus: In Hönx knurrt auch der Wolf op platt

Hünxe Die plattdeutschen Abende in Hünxe machen auch die Jagd auf Wölfin „Gloria“ zum Thema.

Es sind die jüngsten Beteiligten der Plattdeutschen Abende in Hünxe, die zu Beginn des Abends in der Aula der Gesamtschule der Gemeinde das Geschehen fest in der Hand haben. Mit dem bekannten Lied von „Herrn Pastor sien Kauh“ begeistern die Schüler der Grundschule Am Dicken Stein in Bruckhausen das Publikum und zaubern danach noch zwei Klompendanz-Choreographien zu moderner Musik auf die Bühne.