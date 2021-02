Dinslaken setzt auf Bürgerbeteiligung : Trabrennbahn-Areal: Planung für neues Wohnquartier läuft an

Dinslaken In der städtebaulichen Rahmenplanung für das Trabrennbahn-Areal sollen bauliche Strukturen, Grünflächen und Erschließungswege ausgearbeitet werden.

Die Stadt Dinslaken und die Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft DIN FLEG starten in die städtebauliche Rahmenplanung für das Trabrennbahn-Areal. Dabei handelt es sich um eine planerische Grundlage für ein neues Wohnquartier, das im Bereich der Trabrennbahn entstehen soll. Aufbauend auf dem vom Stadtrat im Jahr 2020 einstimmig beschlossenen städtebaulichen Leitbild, soll die Rahmenplanung unter Mitwirkung von Fachexperten und -expertinnen, Politik und interessierten Bürgerinnen und Bürgern bis zum Ende des Jahres 2021 erarbeitet werden. Dazu sind auch wieder unterschiedliche Formate zur Bürgerbeteiligung vorgesehen. Ein Konzept wird gerade erarbeitet. Wegen der Unsicherheiten in Bezug auf die Corona-Situation wird der Schwerpunkt in diesem Jahr auf einer digitalen Beteiligung liegen.

In der städtebaulichen Rahmenplanung sollen bauliche Strukturen, Grünflächen und Erschließungswege ausgearbeitet werden. Dabei werden konkrete Maßnahmen in unterschiedlichen Themenfeldern entwickelt. In den Bereichen Klimaanpassung, Mobilität und Energie kommt dazu Unterstützung von drei qualifizierten Planungsbüros: Für das Feld der Klimaanpassung wurde das Büro Must aus Köln ausgewählt, das Thema Mobilität wird vom Büro Planersocietät aus Dortmund bearbeitet und im Bereich Energie unterstützt das Büro Gertec aus Essen.