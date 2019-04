Nicht überall darf plakatiert werden : Nicht überall ist Wahlwerbung erlaubt

Dinslaken/Hünxe Für das Anbringen ihrer Plakate für die Europawahl an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen benötigen die Parteien und politischen Gruppierungen eine Sondernutzungserlaubnis.

Am Sonntag in vier Wochen findet in Deutschland die Europawahl statt. Längst haben einige der Parteien, die sich am 26. Mai zur Wahl stellen, ihre Großplakate an öffentlichen Plätzen aufgestellt und ihre kleineren Plakate, mit denen sie für sich werben, an Straßenlaternen angebracht. Im Vergleich zu Kommunal-, -Landtags- und Bundestagswahlen früherer Jahre ist das Aufkommen an Werbeplakaten für die bevorstehende Europawahl allerdings noch weitgehend überschaubar.