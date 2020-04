Wagen gerät in den Gegenverkehr : Pkw stoßen zusammen: Beide Autofahrer schwer verletzt

Hünxe Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten deshalb abgeschleppt werden.

Beim Zusammenstoß zweier Pkw wurden zwei Menschen schwer verletzt. Am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr befuhr ein 42-jähriger Autofahrer aus Duisburg die Bergerstraße in Richtung Dinslaken. Als ein vor ihm fahrendes Auto in Höhe der Einmündung Schwarze Heide abbremste, geriet der Duisburger aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 38-jährigen Autofahrers aus Dorsten, wie die Polizei mitteilt. Beide Autofahrer erlitten so schwere Verletzungen, dass Rettungswagen sie in Krankenhäuser bringen mussten. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.